Découvrez les résultats du 1er tour de l'US Open.





Richard Gasquet, 36e mondial, a été éliminé dès le 1er tour de l'US Open mardi, par l'Italien Matteo Berrettini (25e), 6-4, 6-3, 2-6, 6-2.

"Il joue bien, très bien. Ce n'était pas facile. Il servait vraiment très fort. En coup droit, il peut te mettre très loin de la balle, ce qu'il a fait sur les deux premiers sets", a constaté Gasquet.

Le Français de 33 ans arrivait pourtant à Flushing Meadows avec un important capital de confiance après avoir atteint à Cincinnati sa première demi-finale en Masters 1000 depuis 2013.

Il a d'ailleurs déploré la décision de la fédération américaine de publier les têtes de série de l'US Open particulièrement tôt cette année, ce qui l'a empêché d'être tête de série et donc protégé.

"C'est sûr que tu préfères être tête de série. Ils (les organisateurs, ndlr) n'ont jamais sorti un programme aussi tôt. Des fois il y a des circonstances comme ça où t'as pas de cul", a-t-il commenté.

Mais sur le match, il a reconnu ne pas avoir su saisir ses chances.

"J'ai eu beaucoup de balles de break au premier set mais j'ai pris beaucoup d'aces. Il sait jouer il sait monter au filet, il volleye bien...", a-t-il commenté.

"Je joue mieux au 3e set mais je fais un mauvais jeu au début du 4e, avec deux double fautes, et c'est ça qui m'a fait mal. Aucun doute qu'il a un bel avenir devant lui avec un service pareil et son gros coup droit. Il peut monter très vite dans les 10 premiers mondiaux", a estimé le Français.

Berrettini affrontera au prochain tour le vainqueur du match entre l'Australien Jordan Thompson (55e) et le Portugais Joao Sousa (44e).

Andrey Rublev élimine Stefanos Tsitsipas, 8e mondial, au 1er tour après 3h54 de jeu

Le Russe Andrey Rublev, 43e mondial s'est qualifié mardi pour le 2e tour de l'US Open de tennis. Il a éliminé le Grec Stefanos Tsitsipas (ATP 8) 6-4, 6-7 (5/7), 7-6 (9/7), 7-5 après 3h54 de jeu. Les deux hommes sont allés au bout de leurs forces et c'est le Grec qui a été le plus diminué par des crampes, à la jambe droite.

"Moi aussi j'ai eu des débuts de crampes, mais je ne l'ai pas montré", a souligné Rublev qui affrontera au 2e tour le Français Gilles Simon (ATP 40), tombeur de l'Américain Bjorn Fratangelo (ATP 117).

Dans la 4e manche, Tsitsipas a semblé très handicapé par sa jambe droite, visiblement percluse de crampes. Il a même choisi de prolonger son temps de repos lors d'un changement de côté, quitte à provoquer l'arbitre.

"Donne-moi un avertissement, je m'en fous !" a lancé Tsitsipas au juge de chaise qui a fini par annoncer un point de pénalité pour dépassement du temps au changement de côté à 4-3 pour Rublev dans le 4e set.

Le Russe a donc entamé son jeu de service à 15-0 pour mener 5-3. Tsitsipas s'est battu jusqu'au bout mais n'était plus physiquement en état de lutter.

A 21 ans, Rublev n'a remporté qu'un tournoi ATP, en 2017 à Umag (Croatie). Il a récemment éliminé Roger Federer en huitièmes de finale du Masters 1000 de Cincinnati.

Le N.4 mondial Dominic Thiem éliminé au 1er tour

L'Autrichien Dominic Thiem, 4e mondial mais affaibli par un virus, a été éliminé mardi dès le 1er tour de l'US Open par l'Italien Thomas Fabbiano (87e) 6-4, 3-6, 6-3, 6-2.

Double finaliste à Roland-Garros, le spécialiste de la terre battue avait atteint cet été les quarts de finale du Masters 1000 de Montréal sur dur, mais avait ensuite déclaré forfait pour celui de Cincinnati, déjà à cause de ce virus, avait-il expliqué.

Il avait atteint les quarts de finale à Flushing Meadows l'an dernier.

Au prochain tour, Fabbiano affrontera le Kazakh Alexander Bublik (75e).

Rafael Nadal réussit son entrée en lice

Rafael Nadal n'a pas traîné: le N.2 mondial s'est qualifié mardi pour le 2e tour de l'US Open en éliminant l'Australien John Millman (60e) 6-3, 6-2, 6-2 en 2h08.

Au prochain tour, l'Espagnol affrontera l'Australien Thanasi Kokkinakis, classé 203e à l'ATP et bénéficiaire d'une wild card. "Les débuts dans un tournoi sont toujours difficiles, alors pour un premier match, c'était bien", s'est satisfait Nadal. "J'ai peut-être fait plus de fautes en coup droit que d'habitude", a-t-il cependant souligné. Il en a commis 19 et 9 autres en revers.