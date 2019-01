À près de 48h de l'entame de ce match de barrages de Coupe Davis entre la Belgique et le Brésil, le capitaine Johan Van Herck est apparu serein et confiant en évoquant les chances noires-jaunes-rouges.

"Les entraînements se sont révélés très bons et l'acclimatation des joueurs s'est parfaitement déroulée. Bref, Kimmer Coppejans et Arthur De Greef sont en forme, je suis confiant avec ce qu'ils montrent. Nous sommes prêts pour ce choc". Au moment de préfacer ce match de qualif' offrant la possibilité de disputer la grande finale de cette Coupe Davis 2.0 en novembre (Ndlr: du 18 au 24/11) à Madrid, Johan Van Herck est également revenu sur son choix de n'avoir seulement sélectionné quatre joueurs, alors qu'il avait la possibilité d'en embarquer un cinquième. "Ce n'était pas nécessaire", souligne-t-il. "Je pense disposer de nos meilleurs atouts pour battre les Brésiliens. Pour des raisons d'organisation liées aux entraînements, il nous semblait plus logique de ne pas convoquer un cinquième joueur."



Concernant les aspects pratiques particuliers (sur terre battue en indoor) de ce duel, le coach analysait qu'à l'altitude d'Uberlandia (900m), "la balle va plus vite et rebondit plus haut. Pour nous acclimater correctement, une partie du staff est arrivé dès samedi dernier. Désormais, tout le monde a bien digéré le décalage horaire, l’altitude et le changement de surface."

Rappelons qu'à l'issue de ce week-end, douze nations rejoindront les six assurées d'être présentes à Madrid. A savoir les quatre demi-finalistes de 2018 (France, Espagne, Croatie et Etats-Unis) et des deux nations invitées : Argentine et Grande-Bretagne.