Johan Van Herck est l'un des plus fidèles serviteurs du tennis belge. Après une belle carrière de joueur (65e), il a parfaitement réussi sa reconversion en bord de terrain. Avec Tennis Vlaanderen comme fil rouge, il a toujours cumulé le travail de l'ombre et de terrain. Son apport aux équipes de Coupe Davis (depuis 2011) et de Fed Cup (depuis 2019) est colossal. C'est lui qui a mené la Belgique à deux reprises en finale de la Coupe Davis. Avec son calme et son intégrité, il n'a jamais commis la moindre fausse note dans sa gestion et sa communication. Entraîneur notamment de Zizou Bergs, il est sur le point d'écrire un nouveau chapitre de sa vie. Comme il l'a tweeté, il va quitter ses fonctions à Wilrijk pour rejoindre l'Académie de Patrick Mouratoglou sur la Côte d'Azur. Il sera responsable du recrutement des coaches, de la supervision et de la gestion du Pro Team. De lourdes responsabilités pour celui qui a toujours relevé tous les challenges dans sa vie. Près de 20 ans après sa retraite en tant que joueur, l'homme de 46 ans quitte enfin nos frontières pour offrir ses compétences à l'un des plus grands centres au monde en matière de formation.