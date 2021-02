Qu’on aime ou qu’on n’aime pas les soeurs Williams, personne ne peut remettre en cause leur passion pour le tennis. Lauréate de sept levées du Grand Chelem (cinq Wimbledon et deux Us Open), ancienne première mondiale et alerte quadragénaire, Venus Williams, qui a remporté plus de 40 millions de dollars de gains en tournois, pourrait depuis longtemps profiter d’une retraite bien méritée. Mais l’aînée des soeurs, redescendue à la 80e place mondiale, ne peut pas encore se passer de l’adrénaline et du plaisir ressentis sur les courts. Et ce dimanche pour la reprise du tennis, à Melbourne lors du Yarra Valley Classic, Venus a montré que ses coups pouvaient encore piquer et faire mal. La Néerlandaise Arantxa Rus (WTA 74) écartée 6-1, 6-3 ne dira pas le contraire.