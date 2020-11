près le déménagement de plusieurs mois de Roland-Garros, l’annulation de Wimbledon qui avait souscrit une assurance contre les pandémies et un US Open disputé dans des conditions irréelles, c’est au tour de l’Open d’Australie de se trouver devant un casse-tête pour l’organisation de son Grand Chelem. Prévu à partir du 18 janvier, le Majeur australien pourrait être reculé de plusieurs semaines à cause de la deuxième vague du Covid-19 qui n’incite pas les autorités de l’État de Victoria à ouvrir ses portes aux centaines de personnes qui devront venir à Melbourne pour l’Open d’Australie mais aussi pour les tournois de préparation qui pourraient s’y dérouler.