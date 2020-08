Son directeur Feliciano Lopez se disait dimanche "pas très optimiste" pour le tournoi de Madrid. Ce lundi, les médias espagnols annoncent que l'organisation a déjà pris sa décision et que le tournoi sera bien annulé, en raison de la situation sanitaire toujours très problématique en Espagne. Prévu du 13 au 20 septembre, l'épreuve devait servir de préparation pour la terre battue de Roland-Garros, qui doit débuter le 27 septembre.

Samedi, Le gouvernement de la région de Madrid avait déjà fortement déconseillé aux organisateurs de laisser le tournoi se dérouler aux dates prévues. Ce lundi, Novak Djokovic, président du conseil des joueurs, aurait confirmé sur le groupe WhatsApp du top 100 l'annulation imminente du tournoi espagnol. L'annulation de l’épreuve, si elle est confirmée, risque de bouleverser pas mal de choses. Le calendrier, qui perd ainsi son tournoi de lancement sur terre battue, immédiatement après l'US Open (31 août - 13 septembre), mais aussi l'assurance pour les joueurs qu'il n'y aurait pas de quarantaine imposée à leur retour en Europe, ce que demandait un joueur comme Andy Murray, par exemple, pour se rendre à New York.

Avec ou sans quarantaine?

L'ATP et la WTA avaient, semble-t-il, conclu un accord avec le gouvernement espagnol selon lequel les joueurs présents à New York, où les tournois de Cincinnati et de l'US Open allaient avoir lieu, n'auraient pas besoin d'une quarantaine lorsqu'ils reviendraient en Europe. De cette façon, ils pouvaient participer, sans problème, à toute la tournée sur terre battue (Madrid, Rome, Roland-Garros)

L'annulation de Madrid affecterait directement cet accord puisque pour le moment, l'Italie, prochaine destination des joueurs pros, n'a pas donné le feu vert pour qu'il n'y ait pas une quarantaine. Novak Djokovic s’est montré précis concernant ce sujet et prévient que les joueurs ne peuvent pas se rendre à l'US Open sans la sécurité de pouvoir jouer ensuite sans problème en Europe (Rome et Roland-Garros).

Voilà un nouveau coup dur pour le tennis dont la saison 2020 sera, quoi qu'il arrive, à oublier au plus vite.