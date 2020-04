Selon Marca, la suspension de la saison du tennis va s'allonger

Alors que la saison est actuellement suspendue jusqu’au 14 juillet, cette suspension pourrait se prolonger.

Marca annonce en effet que la saison sera arrêtée jusqu'au 3 août minimum ! Cela voudrait dire que les tournois d'Hambourg, Newport, Bastad, Los Cabos, Gstaad, Umag, Atlanta et Kitzbühel chez les hommes et Bucarest, Lausanne, Palerme, Jurmala, New Haven et Karlsruhe chez les femmes seraient annulés.