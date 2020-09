En 2009, Kim Clijsters avait été la première maman à soulever le trophée à Flushing Meadows. Elise Mertens veillera à ce qu’elle reste la seule sur la liste. Dans sa moitié de tableau, elle se retrouve face à trois mamans : Victoria Azarenka, Serena Williams et Tsvetana Pironkova. Au début de la quinzaine, elles étaient au nombre de neuf. Être maman et tenniswoman n’est plus incompatible. Les carrières à rallonge ainsi que le lifestyle des joueuses, autant de raisons qui multiplient ces doubles casquettes depuis la réussite de Clijsters.