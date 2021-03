Ils jouent un rôle essentiel dans la carrière d’un joueur ou d’une joueuse. Mais contrairement au football, par exemple, où ils sont souvent mis en avant dans les médias, les managers dans le microcosme du tennis professionnel évoluent, la majeure partie du temps, dans l’ombre. Actuel manager de Joachim Gérard et du Polonais Kamil Majchrzak (ATP 111) mais surtout agent depuis plus de 20 ans, notre compatriote Vincent Stavaux, qui a notamment travaillé avec Justine Henin, Steve Darcis et Marin Cilic (ancien troisième mondial et vainqueur de l’US Open), évoque sans aucun tabou sa profession avec ses us et coutumes.