Il n'aura fallu que 23 minutes à la Roumaine de 25 ans pour empocher le premier set (6-1), soulignant déjà le malaise de Van Uytvanck qui demandait un temps mort médical. Vérification faite de sa tension, de son pouls et de son état général, la numéro 2 belge remontait sur le court N.5, mais vraiment pas au mieux, elle devait laisser filer Bara, s'arrêtant finalement à 6-1, 4-0 (30-0).

Alison Van Uytvanck avait réussi pour la première fois à passer le cap du premier tour à Roland-Garros pour sa troisième participation au Grand Chelem français.

Elle est encore en lice, en principe, suivant son état de santé, avec sa compagne et partenaire, Greet Minnen. Le duo doit jouer au deuxième tour contre la Russe Veronika Kudermetova et la Chinoise Zhang Shuai, têtes de série N.8.

Greet Minnen, 23 ans, avait été sortie dès le premier tour en simple pour sa première à Roland-Garros.

En double dames encore, Elise Mertens et la Biélorusse Aryna Sabalenka, têtes de série N.3, doivent jouer au premier tour contre les Roumaines Irina-Camelia Begu et Raluca Olaru alors que Yanina Wickmayer, associée à l'Allemande Andrea Petkovic, trouvera face à elle la Suédoise Cornelia Lister et l'Américaine Shelby Rogers, toujours pour le compte du premier tour.