Abu Dhabi, Antalya, Doha et Dubaï, cette première semaine entière de 2021 sonne la reprise des tournois ATP et WTA sur le circuit de la petite balle jaune. L’occasion d’effectuer une revue des troupes du contingent noir-jaune-rouge (présent dans le top 250) qui tentera de briller aux quatre coins du monde dans une saison 2021 qui s’annonce encore particulière et marquée par le Covid-19.

David Goffin: Retrouver de l’envie