Quel plateau d'une richesse colossale ! L'ATP 250 d'Anvers prend des allures d'un ATP 500 quand on lit la liste des participants.



Dick Norman, directeur du tournoi, avait déjà mis la barre très haut en attirant David Goffin et la filière française emmenée par Gaël Monfils et Jo-Wilfried Tsonga sans oublier Richard Gasquet. Six joueurs sont en lutte dans le Top 20 de la Race to London c'est-à-dire le Masters: Goffin, Monfils, Pella, Schwartzman, Paire et Raonic.

Fin août, Andy Murray, ancien numéro un mondial et détenteur de 3 titres du Grand Chelem avait confirmé sa présence dans la Métropole. A moins de 3 semaines du coup d'envoi, les organisateurs ont encore réussi un coup de maître. Un maître suisse, qui est 15e à la Race, sera également de la partie. Stan Wawrinka, 34 ans, n'est plus à présenter. Quart de finaliste à l'US Open il y a un mois, le Vaudois a remporté dans sa carrière l'Open d'Australie (2014), Roland Garros (2015) et l'US Open (2016). Le champion était troisième au classement mondial en 2014, a gagné 16 titres ATP et a remporté l'or en double avec Roger Federer aux Jeux Olympiques de 2008 à Pékin. Il a également soulevé le Saladier d'Argent à Lille en 2014 au côté de Roger Federer.

L'émotion sera maximale tous les soirs de la semaine. Ajoutez encore que Steve Darcis, qui dispute les derniers tournois de sa carrière, pourrait profiter du plus grand événement de tennis sur le sol belge pour faire ses adieux. Au niveau de l'horaire, les organisateurs annoncent qu'Andy Murray sera programmé mardi soir. David Goffin jouera son premier tour le jeudi 17 octobre.

Les billets sont en vente sur le lien suivant sur ce site (cliquez ici).



La liste des engagés

2. Andy Murray

12. Gaël Monfils

15. David Goffin

16. Diego Schwartzman

21. Stan Wawrinka

22. Guido Pella

23. Benoît Paire

25. Milos Raonic

38. Jan-Lennard Struff

39. Jo-Wilfried Tsonga

41. Richard Gasquet