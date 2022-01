Deux ans après avoir mis entre parenthèses sa carrière pour devenir maman, Yanina Wickmayer a décidé de repartir sur le circuit.

Après avoir mis sa carrière en mode pause pour fonder une famille - elle a accouché en avril 2021 d’une petite Luana Daniëlla dont le papa est Jérôme Vanderzijl, l’ancien joueur de foot de Tubize et Mons -, Yanina Wickmayer (32 ans) a annoncé son retour à la compétition après deux ans loin des courts. Une reprise qui n’a rien de surprenant.

Yanina, pouvez-vous nous parler du pourquoi de ce retour ?

"Quand j’étais enceinte, je n’ai pas fermé le chapitre de ma carrière de joueuse. Je ne savais pas trop si l’envie de jouer serait encore présente après mon accouchement. Cela ne servait à rien de prendre une décision définitive. Et puis à ce moment-là, je voulais me concentrer sur mon futur rôle de maman. Quand je me suis retrouvée sur un terrain de tennis, le plaisir est directement revenu. Petit à petit j’ai repris le travail physique et les entraînements. Il y a eu des jours plus difficiles, plus fatigants où ce n’était pas facile de combiner ma vie de maman et celle d’une personne qui travaillait pour retrouver le physique d’une athlète pro. Mais l’envie de reprendre ma carrière est revenue et j’ai pris la décision de me relancer."

(....)