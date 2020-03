Le coach belge de Naomi Osaka est rentré en Belgique où il va piloter les prochaines semaines de sa joueuse à distance. Il nous explique comment ils vont gérer ces semaines, ainsi que les conséquences économiques pour les moins bien nantis.

Comment organiser les semaines qui viennent ?

C’est délicat. On sait qu’on est parti pour au moins six, sept ou huit semaines. Ma joueuse est à Los Angeles, moi en Belgique et je ne peux pas la rejoindre. On s’entraîne sans objectif et c’est très difficile pour les grands compétiteurs de se motiver pour ça. Il va falloir trouver d’autres sources de motivation. Et pour Naomi et moi c’est encore plus délicat puisqu’on avait fait l’impasse sur Dubai et Doha afin de refaire un bloc d’entraînement et d’être vraiment prêt pour Indian Wells et Miami. Et là nous revoilà dans une pré-saison (rire). (...)