Le board du All England Club a pris ses responsabilités en reportant son Grand Chelem.

Toute la planète tennis espérait dans un petit coin de sa tête que Wimbledon, le plus vieux mais aussi le plus traditionnel tournoi du Grand Chelem, serait celui qui annoncerait des jours meilleurs. Des jours où la crise du coronavirus serait un peu derrière nous et où chacun pourrait reprendre des activités quasi normales. Des jours où les passionnés de la petite balle jaune visionneraient sur leurs écrans des matchs entre les stars actuelles du circuit et pas des rediffusions des plus grands moments de l’histoire du tennis. Mais ce ne sera pas le cas.