Andy Murray a bien entamé sa saison sur gazon. Après son parcours au Challenger de Surbiton où il a enchaîné trois victoires avant de tomber en demi-finale face à l’Américain Denis Kudla (ATP 77), le joueur disputait ce mardi le premier tour à Stuttgart (ATP 250). Opposé à un modeste Australien, Christopher O’Connell (ATP 116), l’Écossais a parfaitement maîtrisé la rencontre en deux sets. Le score ? 6-4, 6-3 en un peu plus d’une heure et demie. De bons débuts qui demanderont confirmation face au Kazakh Bublik (ATP 42) ce mercredi, mais qui montrent que l’homme est en forme et se prépare comme il faut en vue de Wimbledon.

L’actuel 68e mondial n’a jamais caché que le tournoi londonien était son grand objectif. Il avait d’ailleurs annoncé faire l’impasse sur la saison sur terre battue avant de participer uniquement au Masters 1000 de Madrid où il avait été invité par les organisateurs (forfait face à Novak Djokovic au 3e tour). L’idée était de se préserver physiquement, lui qui joue désormais avec une hanche en métal.