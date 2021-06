La Biélorusse, N.4 mondiale et tête de série N.2, s'est imposée en deux sets 6-1, 6-4 en 1h15 contre la Roumaine Monica Niculescu (WTA 191). Dans le premier set, Sabalenka faisait parler toute sa puissance des ses frappes pour gagner les cinq premiers jeux. Niculescu remportait ensuite son premier jeu pour faire 5-1 avant que la Biélorusse ne valide le gain du set dans la foulée (6-1).

L'ancienne partenaire de double d'Elise Mertens poursuivait sur sa lancée dans la seconde manche pour mener rapidement 3-0. Niculescu équilibrait ensuite les échanges mais ne pouvait pas empêcher la victoire de Sabalenka

Au deuxième tour, Sabalenka affrontera la gagnante de la rencontre entre l'Américaine Danielle Lao, 239e mondiale et issue des qualifications, et la Britannique Katie Boulter, 219e mondiale et bénéficiaire d'une wildcard.