Elise Mertens, 21e joueuse mondiale et tête de série N.21, s'est très aisément hissée au 3e tour du simple dames des 133es Internationaux de Grande-Bretagne de tennis, jeudi sur le gazon de Wimbledon, dans la banlieue de Londres.

La N.1 belge a éliminé au 2e tour la Roumaine Monica Niculescu, 111e mondiale, 7-5 et 6-0 en 1h29.

Jeudi, la Limbourgeoise a mal entamé la rencontre en perdant ses deux premiers jeux de service, compensé par le gain de la mise en jeu initiale de son adversaire. Menée 1-3, 2-4 et 3-5 (après un jeu blanc), Mertens ne s'est pas inquiétée. Elle n'a plus rien laissé ensuite à son adversaire puisqu'elle a aligné pas moins de dix jeux consécutifs. De quoi égaler d'ores et déjà sa meilleure performance sur les courts du All England Lawn Tennis and Croquet Club réalisée il y a douze mois.

Mercredi, Mertens avait aussi assuré sa place pour le 2e tour du double dames en compagnie de la Bélarusse Aryna Sabalenka avec qui elle compose la 6e tête de série. Elles y seront opposées à l'équipe formée de la Japonaise Shuko Aoyama (WTA 37) et de la Serbe Aleksandra Krunic (WTA 55).

Il y aura donc deux Belges au troisième tour de Wimbledon: David Goffin et Elise Mertens. Le Liégeois affrontera Daniil Medvedev, 11e tête de série, ce vendredi, tandis que la Louvaniste jouera contre Qiang Wang, 15e tête de série. Wang a remporté leurs trois rencontres disputées à ce jour, à chaque fois en trois manches : à Quanzhou en 2016 (4-6, 6-3, 6-3) et à Indian Wells tant en 2018 (32e) (4-6, 6-3, 6-3) que cette année (16e) 7-6 (7/4), 6-7 (4/7), 6-3.

