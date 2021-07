La Belge, 8e mondiale en double, et la Taiwanaise, 5e mondiale en double, se sont imposées 6-1, 6-3 en quarts de finale face aux Serbes Aleksandra Krunic (WTA 57 en double) et Nina Stojanovic (WTA 55 en double). La rencontre a duré 1 heyre et 13 minutes.

Elise Mertens et Hsieh Su-Wei, têtes de série N.3, affronteront pour une place en finale les Japonaises Shuko Aoyama (WTA 13 en double) et Ena Shibahara (WTA 13 en double), têtes de série N.5. Celles-ci ont écarté 7-6 (7/3), 7-5 les Tchèques Marie Bouzkova (WTA 73 en double) et Lucie Hradecka (WTA 29 en double), têtes de série N.16.

Elise Mertens a remporté deux tournois du Grand Chelem en double: l'US Open 2019 et l'Open d'Australie cette année, à chaque fois avec Aryna Sabalenka. La Biélorusse ayant décidé de privilégier sa carrière en simple, la numéro un belge s'est par la suite associée à Hsieh Su-Wei, avec qui elle a atteint les 8e de finale à Roland-Garros cette année.

Hsieh Su-Wei est tenante du titre du double dames à Wimbledon. Elle s'était imposée sur le gazon londonien en 2019 en compagnie de la Tchèque Barbora Strycova. Hsieh Su-Wei et Barbora Strycova avaient éliminé Elise Mertens et Aryna Sabalenka en quarts de finale cette année-là. Le tournoi avait été annulé l'an dernier en raison de la pandémie de coronavirus.

Hsieh Su-Wei a remporté deux autres titres du Grand Chelem en double, en compagnie de la Chinoise Shuai Peng: Wimbledon en 2013 et Roland-Garros en 2014.