Joachim Gerard (ITF 5) a remporté le double messieurs en chaise roulante aux Internationaux de Grande-Bretagne de tennis, samedi sur le gazon de Wimbledon. Le Limelettois de 30 ans et son partenaire le Suédois Stefan Olsson (ITF 6), têtes de série N.2, ont battu en finale les Britanniques Alfie Hewett (ITF3) et Gordon Reid (ITF 8) en deux sets 6-4, 6-2 et 1h25 de jeu.

Il s'agissait d'un remake de la finale de l'année dernière, qu'Alfie Hewett et Gordon Reid avaient remportée.

Joachim Gérard avait été éliminé par Stefan Olsson en quarts de finale du simple.

C'est la première fois que Joachim Gérard s'impose à Wimbledon. Ce trophée vient s'ajouter à ceux décrochés en double à Roland-Garros en 2014 (avec le Français Stéphane Houdet) et l'Open d'Australie 2017 (avec Gordon Reid) et 2019 (avec Stefan Olsson).

En simple, Gérard, triple vainqueur du Masters (2015, 2016 et 2018), a été finaliste de l'Open d'Australie en 2018.