La n°1 mondiale affronte la révélation de l’année pour une place en quarts.

Les deux dernières championnes de Roland-Garros vont en découdre dans le Manic Monday. La première du classement à la Race, face à la seconde. Et pourtant, c’est une surprise de retrouver Ashleigh Barty opposée à Barbora Krejcikova en huitièmes de finale de Wimbledon. Qui, il y a un an, aurait pu prédire que ce duel serait en plus extrêmement indécis ?