Le tennis a renoué avec ses bonnes vieilles habitudes à Londres. La première journée, c'est-à-dire la journée la plus chargée de la quinzaine, a été fort perturbée par la pluie. La pluie s'est invitée sur les courts depuis dimanche soir. Les matchs ont démarré avec plusieurs heures de retard ce qui a provoqué le report des matchs de 3e et 4e rotation. La rencontre sur le court 18 entre Elise Mertens et Harriet Darts est concernée.Au total, ce sont 16 matchs qui se joueront mardi au lieu de lundi. Si la pluie le veut bien ...

Voici les matchs remis:

Court 2 :

Daniel EVANS (GBR) [22] (41) vs Feliciano LOPEZ (ESP) (42)

Mihaela BUZARNESCU (ROU) (107) vs Venus WILLIAMS (USA) (108)

Court 3

Denis SHAPOVALOV (CAN) [10] (49) vs Philipp KOHLSCHREIBER (GER) (50)

Court 12

Karolina PLISKOVA (CZE) [8] (65) vs Tamara ZIDANSEK (SLO) (66)

Maria SAKKARI (GRE) [15] (113) vs Arantxa RUS (NED) (114)

Court 18

Elise MERTENS (BEL) [13] (81) vs Harriet DART (GBR) (82)

Court 4

Pierre-Hugues HERBERT (FRA) (51) vs Pablo ANDUJAR (ESP) (52)

Court 5

Dusan LAJOVIC (SRB) (43) vs Gilles SIMON (FRA) (44)

Court 7

Ann LI (USA) (69) vs Nadia PODOROSKA (ARG) (70)

Ons JABEUR (TUN) [21] (105) vs Rebecca PETERSON (SWE) (106)

Court 9

Donna VEKIC (CRO) (67) vs Anastasia POTAPOVA (RUS) (68)

Court 11

Tereza MARTINCOVA (CZE) (71) vs Alison RISKE (USA) [28] (72)

Zhizhen ZHANG (CHN) (45) vs Antoine HOANG (FRA) (46)

Court 14

Sebastian KORDA (USA) (47) vs Alex DE MINAUR (AUS) [15] (48)

Court 15

Shelby ROGERS (USA) (115) vs Samantha STOSUR (AUS) (116)

Court 17

Lin ZHU (CHN) (83) vs Mona BARTHEL (GER) (84)