Maryna Zanevska (WTA 223) n'est pas parvenue à se hisser au deuxième tour du tournoi de qualification des Internationaux de tennis de Grande-Bretagne, mardi.

Elle s'est en effet inclinée d'emblée face à l'Américaine Francesca Di Lorenzo (WTA 160), qui l'a battue en deux sets et deux tie breaks: 7-6 (7/4), 7-6 (7/3). La rencontre sur l'herbe du court numéro 3 du Centre Sportif de la Banque d'Angleterre de Roehampton, à quelques encablures de Wimbledon, a duré 2 heures et 5 minutes.

Ysaline Bonaventure (WTA 115), Greet Minnen (WTA 129), Kimberley Zimmermann (WTA 251) et Yanina Wickmayer (WTA 148) tenteront pour leur part respectivement face à l'Américaine Jamie Loeb (WTA 264), l'Israélienne Julia Glushko (WTA 169), la Turque Basak Eraydin (WTA 211) et la Russe Valeria Savinykh (WTA 189), d'entamer un parcours plus fructueux.

Elise Mertens (WTA 21), Alison Van Uytvanck (WTA 57) et Kirsten Flipkens (WTA 81) ont de leur côté bénéficié d'un accès direct au tableau final du trosième volet du grand chelem.