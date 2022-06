La Tunisienne s'est imposée 6-1, 6-3 en 53 minutes de jeu à peine contre la Suédoise Mirjam Bjorklund, 125e mondiale et issue des qualifications. Jabeur, qui a remporté le tournoi de Berlin il y a une semaine, s'érige comme l'une des plus sérieuses candidates au titre sur le gazon des "Championships". Éliminée dès son entrée en lice à Roland-Garros fin mai, elle aura à cœur de s'illustrer au All England Club, elle qui avait été battue en quarts de finale la saison dernière.

Jabeur défiera au 2e tour la Canadienne Rebecca Marino (WTA 104) ou la qualifiée polonaise Katarzyna Kawa (WTA 132).