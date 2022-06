Serena Williams a officiellement repris la compétition en simple, mardi sur le Centre Court de Wimbledon où elle affronte la Française Harmony Tan au premier tour, un an après s'y être blessée à une cuisse.

L'Américaine de 40 ans a été la première à engager Wimbledon: Serena Williams rejoue en compétition en simple après un an d'absence

et a immédiatement concédé le break. Septuple championne du Majeur sur gazon et ex-N.1 mondiale incontestée, elle est redescendue au 1.204e rang mondial et a reçu une invitation pour pouvoir entrer dans le tableau principal.