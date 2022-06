Tous les matches en direct:

C'est une grosse journée qui attend le contingent belge à Wimbledon, ce mardi. Alors que les rencontres du premier tour se poursuivent, six de nos compatriotes vont faire leur entrée en lice. A commencer par David Goffin et Yanina Wickmayer, programmés dès midi.Le Liégeois, 58e mondial, affronte le Moldave Albot (113e à l'ATP) tandis que l'Anversoise retombée à la 606e place à la WTA tentera de battre la Chinoise Zhu (99e mondiale).En deuxième match, Maryna Zanevska (WTA 68) aura fort à faire face à la Tchèque Barbora Krejcikova, 14e mondiale. Kirsten Flipkens (WTA 190) a bénéficié d'un tirage plus clément avec l'Australienne Jaimee Fourlis (WTA 150), qu'elle affrontera vers 14 heures.Plus tard dans la journée, Zizou Bergs (146e mondial) fera ses grands débuts en Grand Chelem face au Britannique Jack Draper, 94e à l'ATP. Cette rencontre ne devrait pas débuter à 17h.Enfin, Greet Minnen (WTA 88) défiera l'Espagnole Garbine Muguruza (10e mondiale) en fin de journée.