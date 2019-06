Le tournoi de tennis de Wimbledon, troisième levée du Grand Chelem, débute ce lundi sur le gazon de Londres. Six Belges entrent directement en lice: David Goffin, Ruben Bemelmans, Steve Darcis, Kirsten Flipkens, Yanina Wickmayer et Ysaline Bonaventure.

Le numéro 1 mondial et tenant du titre chez les messieurs Novak Djokovic dispute également son premier match sur le Court central.

Ruben Bemelmans (ATP 171), qui s'est extirpé des qualifications, débute à 12h sur le Court 2 où il aura fort à faire face au triple vainqueur de Grand Chelem et revenant Stan Wawrinka (ATP 19). Un peu plus tard, Steve Darcis (ATP 230), qui bénéficie d'un classement protégé, affronte lors du deuxième match sur le Court 9 l'Allemand Mischa Zverev (ATP 119). Tout de suite après, sur le même court, la qualifiée Ysaline Bonaventure (WTA 115) découvrira l'ambiance de Wimbledon face à la Russe Veronika Kudermetova (WTA 58).

David Goffin (ATP 23), Kirsten Flipkens (WTA 81) et la qualifiée Yanina Wickmayer (WTA 148) doivent attendre un peu avant de disputer leur premier tour. Trois rencontres sont prévues avant qu'ils puissent affronter respectivement l'Américain Bradley Klahn (ATP 89), la Slovène Dalila Jakupovic (WTA 143) et la Suédoise Rebecca Peterson (WTA 66) sur les courts 17, 7 et 10.

Comme le veut la tradition, le Court central s'ouvre avec le tenant du titre. Le Serbe Novak Djokovic (ATP 1) débute à 14h contre l'Allemand Philipp Kohlschreiber (ATP 57).

La dernière représentante de la Belgique, Alison Van Uytvanck doit attendre mardi pour défier la Russe Svetlana Kuznetsova.

. Programme de lundi:

- Court central (à partir de 14h00):

Novak Djokovic (Ser/1) - Philipp Kohlschreiber (All)

Yulia Putintseva (Kaz) - Naomi Osaka (Jap/2)

Kyle Edmund (G-B/30) - Jaume Munar (Esp)

- Court 1 (à partir de 14h00):

Simona Halep (Rou/7) - Aliaksandra Sasnovich (Bié)

Jiri Vesely (Tch) - Alexander Zverev (All/6)

Venus Williams (Usa) - Cori Gauff (Usa)

- Court 2 (à partir de 12h00):

++ Stan Wawrinka (Sui/22) - Ruben Bemelmans (BEL)

Lin Zhu (Chn) - Karolina Pliskova (Tch/3)

Thomas Fabbiano (Ita) - Stefanos Tsitsipas (Grè/7)

Caroline Wozniacki (Dan/14) - Sara Sorribes Tormo (Esp)