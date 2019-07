Après une défaite contre Thiem à Roland-Garros en 2016 et un revers face à Dimitrov à l'Open d'Australie 2017, le Liégeois aura une tâche encore plus difficile s'il veut atteindre le dernier carré. Le numéro 1 mondial Novak Djokovic se dresse sur sa route et il faudra être dans un jour de grâce pour éliminer Djoko. S'il y parvient, mais on en est évidemment très loin, le Belge aura une occasion unique de jouer une finale de Grand Chelem puisque Pella et Bautista-Agut, qui s'affrontent dans la même partie de tableau, ne font pas aussi peur que Federer ou Nadal qui sont quant à eux dans le bas du tableau.Comme nous vous l'expliquions dans cet article (cliquez ici) , Goffin a des raisons de croire en l'exploit.