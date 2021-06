Alison Van Uytvanck (WTA 57) a hérité d'un gros morceau pour son premier tour à Wimbledon, avec l'Ukrainienne Elina Svitolina (WTA 5), tête de série N.3. Elise Mertens (WTA 16), tête de série N.13, a eu un tirage plus facile: elle affrontera la Britannique Harriet Dart (WTA 141), bénéficiaire d'une wild card.

Troisième joueuse belge engagée dans le simple dames, Greet Minnen (WTA 119), issue des qualifications, doit pour sa part encore attendre pour connaître le nom de son adversaire au 1er tour. L'Anversoise s'est extraite des qualifications jeudi, intégrant le tableau final du Grand Chelem londonien pour la première fois de sa carrière.

Ysaline Bonaventure (WTA 128), Marie Benoit (WTA 234) et Maryna Zanevska (WTA 194) ont quant à elles été éliminées en qualifications. Kirsten Flipkens (WTA 95) a déclaré forfait en raison d'une blessure à la cheville.

Tirage pour le double

Chez les hommes

Sander Gillé et Joran Vliegen, têtes de série N.13, seront opposés à la paire formée par l'Autrichien Oliver Marach et le Pakistan Aisam-Ul-Haq Qureshi au 1er tour du double messieurs de Wimbledon, le 3e tournoi du Grand Chelem, dont le tirage au sort a été effectué vendredi à Londres. Sander Gillé, 30 ans et 29e mondial en double, et Joran Vliegen, 27 ans et 28e mondial en double, disputeront Wimbledon pour la deuxième fois. La paire belge avait été éliminée au 2e tour lors de sa première participation en 2019. Le tournoi avait pour rappel été annulé l'an dernier en raison de la crise sanitaire.

Cette saison, Sander Gillé et Joran Vliegen ont été éliminés au 1er tour de l'Open d'Australie et en 8e de finale de Roland-Garros. Les deux Limbourgeois, qualifiés pour les Jeux olympiques de Tokyo, comptent cinq titres en double à leur palmarès. Cette année, ils ont remporté le tournoi de Singapour en février et se sont inclinés en finale du tournoi de Munich en avril.

Chez les femmes

Elise Mertens et Hsieh Su-Wei seront têtes de série N.3 en double dames à Wimbledon. La Belge, 7e mondiale et double, et la Taiwanaise, 4e mondiale en double, affronteront au 1er tour la Russe Vitalia Diatchenko (WTA 512) et la Kazakhe Galina Voskoboeva (WTA 150) selon le tirage au sort effectué vendredi à Londres. Elise Mertens a remporté deux tournois du Grand Chelem en double, l'US Open 2019 et l'Open d'Australie cette année, à chaque fois avec Aryna Sabalenka. La Biélorusse ayant décidé de privilégier sa carrière en simple, la numéro un belge s'est par la suite associée à Hsieh Su-Wei, avec qui elle a atteint les 8e de finale à Roland-Garros. Sur gazon, la paire belgo-taiwanaise vient d'être éliminée en demi-finales du double à Birmingham.

Hsieh Su-Wei est tenante du titre du double dames à Wimbledon. Elle s'était imposée sur le gazon londonien en 2019 en compagnie de la Tchèque Barbora Strycova face à la Canadienne Gabriela Dabrowski et la Chinoise Xu Yifan. A noter que Hsieh Su-Wei et Barbora Strycova avaient éliminé Elise Mertens et Aryna Sabalenka en quarts de finale de l'édition 2019. Le tournoi avait, pour rappel, été annulé l'an dernier en raison de la pandémie de coronavirus.

Hsieh Su-Wei avait remporté deux autres titres du Grand Chelem en compagnie dela Chinoise Shuai Peng: Wimbledon en 2013 et Roland-Garros en 2014.

Greet Minnen (WTA 105) et Alison Van Uytvanck (WTA 100), associées, débuteront de leur côté face aux Américaines Amanda Anisimova (WTA 494) et Sloane Stephens (WTA 617).

Wimbledon sera le 4e tournoi du Grand Chelem que Greet Minnen et Alison Van Uytvanck disputent ensemble. Elles avaient atteint le 2e tour à Londres en 2019 et à Roland-Garros l'an dernier, et avaient été battues au 1er tour de l'Open d'Australien en 2020.