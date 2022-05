Le tournoi londonien n’accueillera pas les joueurs et joueuses russes à la suite de la guerre. Selon certains médias britanniques, l’ATP est sur le point d’annoncer que le troisième Grand Chelem de l’année ne distribuerait aucun point. La demande émane des joueurs. Si tel est le cas, Wimbledon serait la plus grande exhibition de l’histoire du tennis. Si l’ATP prend cette direction radicale, il est plus que probable que la WTA ne lui emboîte le pas.