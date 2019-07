"Cela a été un match complet et solide", a-t-il confié. Telle est l'explication donnée par Stan Wawrinka (ATP 19) après sa victoire facile lundi au premier tour à Wimbledon contre Ruben Bemelmans (ATP 171). Le Limbourgeois, 31 ans, espérait secrètement créer la surprise contre le Suisse, 34 ans, mais il n'a jamais été dans le coup, s'inclinant 6-3, 6-2, 6-2 à la vitesse de l'Eurostar qui relie Bruxelles à Londres.

"Il y a toujours des réglages à faire en début de tournoi. Mais je suis très content du score et de la manière dont j'ai joué. Trois sets, c'est un excellent départ", a confié Wawrinka après cette victoire sans histoire. "C'était important d'être positif, de se mettre dans le match petit à petit en étant agressif. Sur gazon, il ne faut pas spécialement prendre plus de risques, mais bien faire ses choix de coups plus rapidement. J'aurai pu faire mieux, mais je n'en avais pas besoin aujourd'hui."

Le Suisse, dont Wimbledon est le seul tournoi du Grand Chelem qui manque à son palmarès, a en outre apprécié d'être programmé en premier match sur le court N.2, dès 11h locales. Au contraire, sans doute de Ruben Bemelmans...

"C'est un plaisir. Je suis toujours content de commencer tôt. Le premier match à Wimbledon, c'est toujours un peu différent, car personne n'avait joué avant moi", a-t-il souri. "Le gazon était parfait et c'est le seul moment où il est comme cela. Je reste sur quelques années difficiles ici, où j'ai perdu au premier ou au deuxième tour, mais je trouve que je joue bien pour l'instant, peut-être mieux que jamais sur gazon. Je peux évidemment perdre au tour suivant, mais en montant sur le court, je pense que je peux battre tout le monde."

Stan Wawrinka affrontera l'Américain Reilly Opelka (ATP 63) au deuxième tour, mercredi.