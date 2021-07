Alexander Zverev n’est plus le jeune premier qui devait prendre la suite du Big 3 : il est dans une bataille généralisée au milieu de la NextGen. Et il va commencer à être temps pour lui de reprendre la main. L’Allemand, 6e mondial de 24 ans, joue ainsi ce lundi une place pour un premier quart à Wimbledon face à Félix Auger-Aliassime, 20 ans et 19e joueur mondial.