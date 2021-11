Après une victoire contre Caty McNally (WTA 137) la veille, Clijsters retrouvait dimanche une autre Américaine en la personne de Sloane Stephens (WTA 64), lauréate de l'US Open 2017. Le score indiquant 4-4, elles ont dû se départager dans un jeu décisif jusque 5, remporté par Stephens (5-4). Avant ça, la Limbourgeoise de 38 ans avait aligné quatre jeux de service sans concéder la moindre balle de break.

Flipkens et Clijsters, associées en double, ont aussi été battues 5-4 par la Chilienne Alexa Guarachi et Stephens. Flipkens, avec l'Américain Christopher Eubanks, a également perdu le double mixte (5-3).

Au classement, New York Umpire est dernier avec le bilan d'une victoire pour six défaites. Les Springfield Lasers et les Oranghe County Breakers (5v-2d) occupent les deux premières places, synonymes de finale pour le titre à l'issue de la phase de groupes.

Tous les matchs du World Team Tennis sont joués sur les courts du Indian Wells Tennis Garden, en Californie. La compétition se poursuit jusqu'au 28 novembre.