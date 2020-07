Kim Clijsters a d'abord disputé le double mixte avec l'Américain Jack Sock, face à la Canadienne Eugenie Bouchard et l'Américain Rajeev Ram. Clijsters/Sock se sont imposés 5-2.

L'ancienne numéro 1 mondiale a ensuite joué une partie double dames aux côtés de la jeune Américaine Hailey Baptiste (18 ans). Clijsters a remplacé l'Allemande Kveta Peschke alors que la paire new yorkaise était menée 1-3 face à Eugenie Bouchard et l'Américaine Bethanie Mattek-Sands. Le duo de Chicago l'a finalement emporté 5-2, offrant un succès 21-16 au Chicago Smash face au New York Empire.

New York Empire occupe la 4e place du classement. Les quatre premiers après quatorze matchs se qualifient pour les play-offs