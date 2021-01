"Juste un update des raisons qui m'ont poussée à me retirer du tournoi d'Abou Dhabi", a-t-elle écrit depuis Abou Dhabi. "C'est dû à une blessure à l'épaule droite qui me tracasse depuis quelques jours. Le tournoi cette semaine arrivait un peu trop tôt. Je vais prendre le temps de bien me soigner et de récupérer. Entre-temps, vous me verrez dans la salle de fitness. Merci pour votre soutien".

La Limbourgeoise, 25 ans, devrait donc être de la partie à l'Open d'Australie, la première levée du Grand Chelem du calendrier, à partir du 8 février à Melbourne, où elle avait atteint les huitièmes de finale l'an dernier, battue par la Roumaine Simona Halep.