WTA Abou Dhabi: Kenin et Svitolina disparaissent en quarts à Abou Dhabi

Tennis

Sofia Kenin et Elina Svitolina, 4e et 5e joueuses mondiales et têtes de série N.1 et 2, ont toutes les deux été battues en quarts de finale du tournoi WTA 500 d'Abou Dhabi, lundi.