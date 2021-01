La Biélorusse Aryna Sabalenka, 10e joueuse mondiale, a aligné mercredi son troisième titre consécutif sur le circuit WTA. Elle s'est offert la victoire en finale du tournoi WTA 500 d'Abou Dhabi, dans les Émirats arabes unis, dont elle était la 4e tête de série aux dépens de la Russe Veronika Kudermetova (WTA 46) 6-2, 6-2 en 1h05 de jeu. La partenaire habituelle d'Elise Mertens en double avait terminé l'année 2020 en remportant coup sur coup les tournois d'Ostrava et Linz.

Sabalenka enlève à 22 ans le 9e titre WTA de sa carrière en simple après New Haven, Wuhan en 2018; Shenzhen, Wuhan et Zhuhai en 2019; Doha, Ostrava et Linz en 2020.

Elle a porté sa série de matchs victorieux à quinze. Ce nouveau titre devrait la propulser au 7e rang mondial lundi prochain. Son meilleur classement à ce jour est une 9e place, en février 2019.

La Biélorusse figure désormais parmi les favorites pour le titre à l'Open d'Australie le 20 février prochain à Melbourne. Le tournoi débutera le 8 février, trois semaines plus tard qu'habituellement, en raison de la crise sanitaire mondiale.

En raison des restrictions sanitaires australiennes liées à la pandémie de coronavirus, les participants au premier tournoi du Grand Chelem de l'année sont attendus le 15 janvier en Australie pour y respecter une quarantaine de 14 jours avant de pouvoir jouer.

.