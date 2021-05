Alison Van Uytvanck et Greet Minnen, associées, se sont imposées en quarts de finale du double au tournoi de tennis de Belgrade, une épreuve WTA 250 sur terre battue dotée de 235.238 dollars, jeudi dans la capitale serbe.

Alison Van Uytvanck et Greet Minnen ont battu en deux sets la Slovène Dalila Jakupovic et la Russe Yana Sizikova, s'imposant sur un double 6-3 après 71 minutes de jeu.

Elles défieront, pour une place en finale, les Chinoises Yi-Fan Xu et Shuai Zhang, têtes de série N.3, ou la Japonaise Miyu Kato et la Tchèque Renata Voracova. Van Uytvanck et Minnen ont remporté ensemble un titre WTA en double, à Luxembourg en 2018.

Mardi, Alison Van Uytvanck, 67e mondiale, s'était inclinée au premier tour en simple face à la Croate Ana Konjuh (WTA 188) 6-2, 1-6 et 7-5.