La paire belge a dû s'avouer vaincue en deux sets 0-6, 2-6 en 1h01 face aux joueuses locales Aleksandra Krunic et Nina Stojanovic, têtes de série N.4. Plus tôt vendredi, elles s'étaient qualifiées pour la finale en battant la paire chinoise formée par Xu Yifan et Zhang Shuai 6-2, 6-1.

Minnen, 23 ans, et Van Uytvanck, 27 ans, avaient remporté ensemble le tournoi WTA de Luxembourg en 2018.