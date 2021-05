Le duo belge a battu en demi-finale la paire chinoise formée par Xu Yifan et Zhang Shuai 6-2, 6-1. La rencontre a duré 56 minutes. En finale, samedi, Minnen et Van Uytvanck affronteront les joueuses locales Aleksandra Krunic et Nina Stojanovic, têtes de série N.4, victorieuses 6-2, 6-4 de la Hongroise Timea Babos et de la Russe Vera Zvonareva.

Minnen, 23 ans, et Van Uytvanck, 27 ans, avaient remporté ensemble le tournoi WTA de Luxembourg en 2018.