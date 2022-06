Associée à la Chinoise Shuai Zhang, 3e mondiale, la Belge s'est imposée 6-2, 6-3 au premier tour contre les Américaines Catherine Harrison et Sabrina Santamaria. En quarts de finale de ce tournoi joué sur gazon et doté de 251.750 dollars, Mertens et Zhang, têtes de série N.1, défieront les Roumaines Monica Niculescu et Elena Gabriela Ruse.

Partenaire habituelle d'Elise Mertens en double, la Russe Veronika Kudermetova (ATP 2 en double) est absente à Birmingham. Les joueurs russes et bélarusses ont été privés des tournois anglais à la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

Seule Belge engagée dans les Midlands, Mertens a été éliminée mardi dès son entrée en lice en simple. La Limbourgeoise de 26 ans, 30e mondiale et tête de série N.4, s'est inclinée devant l'Américaine Catherine McNally, 197e mondiale, sur le score 3-6, 6-4, 7-5.