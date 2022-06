Sa partenaire, la Chinoise Zhang Shuai, a dû abandonner en finale du simple dimanche après-midi. Après avoir remporté sa demi-finale, reportée d'un jour à cause de la pluie, en simple plus tôt dimanche, Shuai a dû abandonner dans le premier set de la finale disputée dans la foulée. Un abandon qui a contraint Mertens et Shuai à déclarer forfait pour la finale du double contre la paire tête de série N.2 formée par la Lettone Jelena Ostapenko (WTA 20 double), 25 ans, et l'Ukrainienne Lyudmyla Kichenok (WTA 22 double), 29 ans.

La Limbourgeoise devait disputer à Birmingham sa 22e finale en carrière en double avec la possibilité de remporter un 16e titre.