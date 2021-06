Avec la Taïwanaise Su-Wei Hsieh, avec qui elle forme la première tête de série, la Limbourgeoise s'est imposée en deux sets 6-4, 6-4 en 1h18 contre l'Australienne Samantha Stosur et l'Américaine Coco Vandeweghe. En quarts de finale, Mertens et Hsieh affronteront la paire composée de la Britannique Naiktha Bains et la Tchèque Tereza Martincova qui a battu la paire britannique Harriett Dart et Heather Watson au premier tour.

En simple, Mertens, 17e mondiale et première tête de série, a été éliminée dès le premier tour contre l'Australienne Ajla Tomljanovic, 72e mondiale.