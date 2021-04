La rencontre a duré 2 heures et 6 minutes. Mertens, 25 ans, et Cornet, 31 ans, s'affrontaient pour la troisième fois, après un succès de la N.1 belge à l'Open d'Australie 2018 et une victoire de la Française en Fed Cup 2019.

Malmenée en début de rencontre (3-1), Mertens, exemptée de premier tour en tant que tête de série N.7, renversait la situation pour mener 3-4. Menant 4-5, service à suivre, la Louvaniste pouvait empocher la première manche. Elle gaspillait cependant deux balles de set, concédait le break et voyait son adversaire revenir à 5-5. Puis Cornet gagnait les deux jeux suivants, s'adjugeant le premier set 7-5. Une première manche marquée par les difficultés des deux joueuses à profiter de leur service. En témoignent les quatre breaks réussis par Cornet et les trois de Mertens, ainsi que les six double fautes de la joueuse belge.

Le deuxième set aussi était un festival de breaks. A partir du troisième jeu, Mertens perdait trois fois de suite son service, prenant celui de Cornet à deux reprises. C'est pourtant bien sur son service que la Française concluait la partie 6-3.

En 8e de finale, Cornet affrontera la Tunisienne Ons Jabeur (WTA 28), victorieuse sur un double 6-3 de l'Américaine Hailey Baptiste (WTA 216).