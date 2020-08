La N.1 belge, 22e joueuse mondiale, s'est inclinée 6-2, 7-6 (7/5) face à la Japonaise Naomi Osaka (WTA 10). La rencontre a duré 2 heures et 1 minute.



Dominée dans le premier set (6-2), Mertens a manqué le coche à 4-4 dans le second, lorsqu'elle a manqué huit balles de break. Le set s'est poursuivi au jeu décisif où Osaka a émergé (7/5), validant son ticket pour la finale. La demi-finale devait se jouer jeudi, mais avait été reportée suite à l'annonce d'Osaka de se retirer du tournoi pour protester contre l'injustice raciale, dans le sillage de l'affaire Jacob Blake. La Japonaise est revenue sur sa décision après consultation avec les organisateurs, qui ont décidé d'interrompre le jeu toute la journée de jeudi pour reprogrammer les matchs vendredi, repoussant de facto les finales dames et messieurs à samedi. Mertens et Osaka s'affrontaient pour la troisième fois, après un duel à Wuhan en 2017 et une demi-finale au tournoi d'Osaka, au Japon, l'an passé. Le bilan est désormais de 2 victoires à 1 pour Osaka.



La Japonaise, 22 ans, visera un sixième succès sur le circuit WTA, elle qui compte notamment l'US Open 2018 et l'Open d'Australie 2019 à son palmarès. Mertens a remporté cinq tournois dans sa carrière. Il y a quelques semaines, elle a été battue en finale à Prague par la Roumaine Simona Halep. En finale, Osaka affrontera la Britannique Johanna Konta (WTA 15) ou la Biélorusse Victoria Azarenka (WTA 59).