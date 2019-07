Qui l’eût cru ? La championne locale, Sloane Stephens, tête de série numéro 1 du tableau final, éliminée d’emblée face à ses supporters… Très peu de personnes avaient sans doute imaginé un tel scénario catastrophe pour la native de Fort Lauderdale. D’autant plus que Washington reste, à l’heure actuelle, l’un des tournois les plus marquants pour la joueuse de 26 ans. La n° 8 mondiale avait remporté son premier trophée sur le circuit WTA à Washington, il y a quatre ans, avant de connaître une fulgurante ascension.

Mais la Suédoise Rebecca Peterson, 70e joueuse mondiale, est venue jouer les trouble-fêtes à domicile. Peterson évinçait sans trop de mal (6-2, 7-5) une Stephens affichant un bien piètre visage tout au long d’une rencontre dont elle n’a jamais eu le contrôle. Cette nouvelle mauvaise sortie montre bien que les signaux sont toujours au rouge et que la joueuse US devra encore trouver le déclic pour sortir de cet épisode négatif.

La joueuse a pourtant fait le pari, il y a deux mois, de relancer sa carrière en nommant Sven Groeneveld comme son nouvel entraîneur. Mais ce changement sportif n’a pas encore porté ses fruits. Loin de là. Les récents résultats de Sloane ne décollent pas et la demoiselle de 26 ans n’a pas encore disputé la moindre finale cette année…

Quant à la sensation Cori "Coco" Gauff (15 ans), révélation du récent tournoi de Wimbledon où elle s’était illustrée en battant notamment Venus Williams avant d’être éliminée en 8e de finale, elle a également été éliminée dès le premier tour dans la nuit de mardi à mercredi.

L’Américaine de 15 ans, 146e joueuse mondiale, a été sortie par la Kazakhe Zarina Diyas, 25 ans, 84e joueuse mondiale sur un score logique et incontestable (6-4, 6-2).

"J’apprends de chaque défaite", a déclaré l’adolescente qui avait réussi en fin de semaine dernière à s’extirper des qualifications. "Mais dans l’ensemble, ça a été une bonne expérience à Washington."

"Je vais travailler pour être plus agressive et avoir un peu plus confiance en moi sur le court", a ajouté Gauff, qui attend "avec impatience l’US Open" (26 août-7 septembre).

À noter que côté belge, Kirsten Flipkens n’a pas survécu non plus. La Campinoise, 106e mondial, a été éliminée au premier tour face à la Taïwanaise Su-Wei Hsieh (33e/n°4) en deux manches, 6-4, 6-3.