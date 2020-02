Elise Mertens et sa partenaire Aryna Sabalenka se sont qualifiées pour les quarts de finale du double au tournoi WTA Premier 5 de Doha, épreuve sur surface dure dotée de 2.939.695 dollars, mardi.

La paire belgo-biélorusse a battu au deuxième tour le duo composé de Kirsten Flipkens et de l'Américaine Bethanie Mattek-Sands 6-7 (6/8), 6-2, 10/7. La rencontre a duré 1 heure et 39 minutes.

Mertens et Sabalenka, exemptée de premier tour en tant que têtes de série N.3, affronteront en quarts de finale la paire formée par la Canadienne Gabriela Dabrowski et la Lettone Jelena Ostapenko, qui ont éliminé les Russes Ekaterina Alexandrova et Anna Blinkova 6-2, 6-3.

Plus tôt dans la journée, les deux joueuses Belges encore en lice en simple ont été éliminées au deuxième tour par des joueuses kazakhes. Elise Mertens (WTA 23), tenante du titre, a été éliminée par Yulia Putintseva (WTA 32) 4-6, 6-3, 6-2. Alison Van Uytvanck (WTA 62) s'est inclinée 5-7, 6-2, 7-6 (10/8) contre Elena Rybakina (WTA 17).

Kirsten Flipkens (WTA 78) a été éliminée au premier tour du simple par l'Ukrainienne Dayana Yastremska (WTA 25).