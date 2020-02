Elise Mertens (WTA 22) a assuré sa place pour la 2e tour du tournoi de tennis WTA Premier 5 de Doha, dimanche au Qatar. La Limbourgeoise, qui est tenante du titre dans cette épreuve jouée sur surface dure et dont la dotation atteint la somme de 2.939.695 dollars, a aisément dominé la Chinoise Qiang Wang (WTA 28) en deux sets : 6-1 et 6-2 après une heure et quatre minutes de jeu.

C'était le deuxième match entre Mertens et Wang en moins d'une semaine. Elles s'étaient affrontées à Dubaï lundi. Là encore, Mertens s'est imposée : 6-3, 6-0. Pour rejoindre les huitièmes de finale, la 16e tête de série devra se défaire de la résistance de la Russe Anastasia Pavlyuchenkova (WTA 31) ou de la Kazakhe Yulia Putintseva