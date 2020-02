La Biélorusse Aryna Sabalenka, 13e au classement mondial, s'est qualifiée pour la finale du tournoi WTA Premier 5 de Doha, vendredi au Qatar.

Elle a disposé en demi-finale de la Russe Svetlana Kuznetsova (WTA 46) en deux manches 6-4 et 6-3 et 1 heure 13 minutes de jeu. L'habituelle partenaire d'Elise Mertens en double, Sabalenka a construit son succès par sa puissance sur les premières et deuxièmes balles pour se défaire de l'ex N.2 mondiale Kuznetsova et double lauréate de Grand Chelem (Roland-Garros en 2009 et l'US Open en 2004), aujourd'hui âgée de 34 ans.

Il s'agit de la première finale en 2020 pour Sabalenka, titrée à cinq reprises en carrière. Elle visera un 6e titre à l'occasion de sa 10e finales après ses succès à Wuhan et New Haven en 2018, et Zhuhai, Wuhan et Shenzhen l'année dernière.

Le Tchèque Kvitova bat la N.1 mondiale



Kvitova a pris le meilleur sur la N.1 mondiale l'Australienne Ashleigh Barty en trois manches 6-4, 2-6, 6-4 après 1h51 de match.

Petra Kvitova, 29 ans, ambitionne un 28e titre au terme de sa 37e finale, la première de l'année, et le 2e dans la capitale du Qatar après celui remporté en 2018.

La Tchèque mène 2-1 dans ses duels, tous sur surface dur en plein air, face à la Biélorusse.