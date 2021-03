Elise Mertens (WTA 18/N.10) s'est imposée au premier tour du tournoi WTA 1000 de Dubaï, lundi aux Émirats arabes unis. Menée d'un set sur le court central, la N.1 belge a renversé la Bulgare Viktoriya Tomova (WTA 140) et s'est imposée 4-6, 6-2, 6-4 après 2h34 de jeu.

C'est finalement contre Tomova, repêchée au dernier moment après le forfait de la Française Fiona Ferro (WTA 39), que la N.1 belge effectuait sa rentrée trois semaines après son élimination en huitièmes de finale de l'Open d'Australie.

La première manche, très décousue avec la bagatelle de sept breaks, dont quatre concédés par la Limbourgeoise, a été remportée par la Bulgare de 26 ans après un dixième jeu interminable (4-6).

Friable sur son deuxième service dans le premier set, Mertens a redressé la barre. Plus précise et conquérante, elle a remis les pendules à l'heure (6-2).

Alors que l'on pensait la tête de série N.10 du tournoi partie pour s'envoler, la Bulgare, qui n'a jamais atteint le top 100, a fait plus que résister. A 4-4, Mertens a malgré tout été capable de faire parler son expérience, sa pugnacité et son mental pour remporter les deux derniers jeux et le match.

Au 2e tour de ce rendez-vous joué sur dur et doté de 1.835.490 dollars, Mertens défiera Shelby Rogers (WTA 49). L'Américaine de 28 ans s'est imposée en deux manches contre l'Estonienne Kaia Kanepi (WTA 62). La Belge a remporté leur première confrontation, en qualifications du tournoi sur gazon de Majorque en 2016.

A noter qu'Elise Mertens et la Biélorusse Aryna Sabalenka, lauréates du double à l'Open d'Australie, tenteront de continuer sur leur lancée. La paire, tête de série N.1, est exemptée de premier tour et attend ses adversaires.

Plus tôt dans la journée, la Croate Petra Martic (WTA 21/N.13) a été la première tête de série à se faire éliminer. Elle a été battue en deux sets par la Française Kristina Mladenovic (WTA 53).

Ancienne N.1 mondiale, l'Allemande Angelique Kerber (WTA 26) a aussi subi les foudres d'une joueuse française, éliminée en trois sets par Caroline Garcia (WTA 47).